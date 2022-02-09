Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

İDO ve BUDO'nun bugün yapacakları bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 05:30

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

'nın Mudanya ilçesi ile arasında deniz ulaşımını sağlayan Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada da;

07:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi, 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal edildi. 

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