Bursa - İstanbul deniz otobüsü seferlerine kar iptali

Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.03.2022 - 06:25

Bursa - İstanbul deniz otobüsü seferlerine kar iptali
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Kar yağışı 'nin birçok noktasını etkisi altına aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirler arası ulaşım da aksıyor. 

Son olarak ve arasındaki deniz otobüsü seferlerinin bazıları iptal edildiği duyuruldu. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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