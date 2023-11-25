Bursa-İstanbul deniz otobüsünün bugünkü seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün bugünkü seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa-İstanbul deniz otobüsünün bugünkü seferleri iptal edildi

Büyükşehir Belediyesince Bursa ile arasında işletilen deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin () internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

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