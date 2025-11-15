Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali başladı

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından UNIMA Türkiye Milli Merkezinin desteğiyle düzenlenen festivalin açılış gösterisi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Kocaeli Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Şebo Müzikali", izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatırken içerdiği sosyal sorumluluk mesajlarıyla seyircilerden alkış aldı.



Açılış programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve BKSTV yöneticileri, UNIMA Türkiye Milli Merkezi temsilcileri, yerli ve yabancı sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.



Çocuklar için özel olarak hazırlanan kukla ve Karagöz alanlarının yanı sıra birçok eğlenceli gösterinin yer aldığı festivalde, Arjantin, Bosna Hersek, Meksika, İran, Yunanistan, Fransa, Endonezya ve Guatemala gibi ülkelerden sanatçılar, eğitmen ve uzmanlar, geleneksel Türk gölge sanatı Karagöz'ü gelecek nesillere taşımak adına özel etkinlikler sunacak.



Festival, 23 Kasım'da sona erecek.