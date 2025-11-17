Bursa kestane şekerine ve İpsala pirincine coğrafi işaret
17.11.2025 09:09
AA
Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Türkiye'ye ait eşsiz lezzetlerin sınırları aşmaya devam ettiğini belirten Yumaklı, "Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla, tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre İpsala pirinci AB'den tescil alan 41'inci, Bursa kestane şekeri 42'nci Türk ürünü oldu.