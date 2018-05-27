Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinden saat 12.00'ye kadar Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Bursa, Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu AjansıTürkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinden saat 12.00'ye kadar Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor.