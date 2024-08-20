Bursa merkezli 2 ilde suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

Bursa merkezli 2 ilde bir suç örgütüne düzenlenen operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Bursa merkezli 2 ilde suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa merkezli 2 ilde suç örgütüne yönelik düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yakalanan 14 kişi adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3 şüpheli ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma’ suçlarından tutuklama talebiyle, 11 şüpheli ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli yağma’ suçlarından tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 14 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 1 şüphelinin de cezaevinde olduğu öğrenildi.

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