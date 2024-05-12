Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda 21 kişi tutuklandı

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 60 mağdurun ifadeleri doğrultusunda yaptığı çalışmayla gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı savcılıktan, 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bursa, Bilecik, Ankara ve İstanbul'da 500 polisin katılımıyla 43 adrese dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senet, ziynet eşyası ve döviz, tapu, 12 tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirilmişti.



Ayrıca şüphelilerin başka bir mağdurun 50 bin liralık borcunu zorla 2 milyon lira olarak tahsil ettiği belirtilmiş, suç örgütü üyeleriyle bağlantılı 5 kişinin, 15 Nisan'da Yenişehir'den İstanbul'a silah ticareti için gittikleri sırada yakalanıp tutuklandıkları bildirilmişti.