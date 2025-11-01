Bursa metrosunda kavga: Dubalar ve yumruklar havada uçuştu

Bursa'da metro istasyonunda güvenlik görevlisi ile bir kişi arasında kavga çıktı. Olayda dubalar ve yumruklar havada uçuştu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat İstasyonu'nda dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

İddiaya göre istasyonda rahatsızlık verdiği öne sürülen genç ile kendisini uyarmaya gelen güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası güvenlik görevlisine engel olmaya çalışan kişi, coplu müdahaleye maruz kaldı.

Güvenlik görevlisinin, kendisine vurmasıyla şüpheli yumruk atarak karşılık verdi.

Vatandaşlar tarafları güçlükle ayırırken genç, güvenlik görevlisinden kaçarken yere düştü.

İlginç anlar bölgedeki bazı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

