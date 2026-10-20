Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.20'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ağustos'ta Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'a AK Parti rozeti taktı.

Böylece Bursa Milletvekili Torun, 1 buçuk aylık bağımsız vekillikten sonra AK Parti'ye katılmış oldu.

AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 281’e yükseldi.

“BİR SÜREDİR KANİ TORUN İLE AK PARTİ ARASINDA GÖRÜŞME TRAFİĞİ VARDI”

NTV Ankara Muhabiri Ahmet Örsoğlu, MKYK toplantısı başlamadan önce AK Parti'ye yeni katılımlar olduğunu ifade ederek şu bilgileri aktardı:

“Bir süredir AK Parti ile Cemalettin Kani Torun arasında görüşme trafiği vardı. Bu trafiğin nedeni bugün ortaya çıkmış oldu. Bodrum Belediye Meclis Üyesi Asuman Gülsoy da bugün AK Parti'ye katılan bir diğer isim olarak öne çıktı.”