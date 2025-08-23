Bursa orman yangını: Bir şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün kırsal Gedelek Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki makilik alanda çıktı.

Alevler ormana sıçrarken, ihbarla olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyelere ait itfaiye ve arasözler yönlendirildi.

Havadan da yapılan çalışmalar sonucu yangın, bir saatte söndürüldü.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatan jandarma, bir kişiyi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.