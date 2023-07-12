Bursa Osmangazi'de orman yangını: Bir kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yangını çıkardığı öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Osmangazi'de orman yangını: Bir kişi gözaltına alındı

Kırsal Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa Osmangazi'de orman yangını: Bir kişi gözaltına alındı - 1

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin yangını çıkardığını öne sürdüğü A.Ö'yü (35) gözaltına alındı.

Şüpheli sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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