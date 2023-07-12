Bursa Osmangazi'de orman yangını: Bir kişi gözaltına alındı

Kırsal Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.



Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA



Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin yangını çıkardığını öne sürdüğü A.Ö'yü (35) gözaltına alındı.



Şüpheli sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.