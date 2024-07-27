Bursa Otokoop'ta korkutan yangın

Bursa'da 2. el otomobillerin satıldığı Otokoop'ta park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Çıkan yangın 2 otomobile daha sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa Otokoop'ta korkutan yangın

Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Otokoop'ta park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa sürede 2 otomobile daha sıçradı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında hasar gören otomobillerin, hurda olduğu öğrenildi.

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