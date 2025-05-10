Bursa palet fabrikasında yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde palet fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün alana yayılırken alevler ekipler tarafından söndürüldü.

Bursa palet fabrikasında yangın

Tahtalı Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm alana yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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