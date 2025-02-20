Bursa sanayi sitesinde yangın

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Bursa sanayi sitesinde yangın

Son dakika haberi! Yiğitler Mahallesi'ndeki OTOSANSİT'te madeni yağ satışı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini kapladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa sanayi sitesinde yangın - 1

Zaman zaman parlamaların da görüldüğü yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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