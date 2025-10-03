Bursa Tarım Fuarı ne zaman? (2025 Bursa Tarım Fuarı tarihleri)

Türkiye ’nin tarım ve hayvancılık sektöründeki en önemli buluşmalarından biri olan Bursa Tarım Fuarı, 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezinde gerçekleşecek.

Fuar kapsamında tarım makineleri, sera teknolojileri, tohum, fide, fidan, süt ve hayvancılık ekipmanları ile canlı hayvanlar ziyaretçilere tanıtılacak. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da çok sayıda katılımcının yer alacağı fuarda 500’ün üzerinde firma ve temsilciliğin stant açması bekleniyor

60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek fuar, sektör profesyonellerine yeni iş bağlantıları kurma, ihracat imkanlarını geliştirme ve yenilikçi tarım teknolojilerini yakından görme fırsatı sunacak. Organizatörler, fuara 250 binden fazla ziyaretçinin katılacağını öngörüyor.