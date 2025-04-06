Bursa Valiliğinden sağanak yağış uyarısı
Bursa Valiliği, kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu.
Bursa Valiliği, sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Pazartesi) günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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