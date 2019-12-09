Bursa Valisi'nden kayıp dağcılar açıklaması: Efe Sarp'a ait mont ve bere dışında herhangi bir iz, bulgu yok

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kayıp iki kişiyi bulma çalışmalarının 8 gündür yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti.



Ekiplerin bölgede çalışmaya devam ettiğini aktaran Canbolat, "Şu ana kadar yapılan bütün çalışmalarda Efe Sarp'a ait mont dışında herhangi bir iz ve bulguya rastlanmamıştır." dedi.

BURSA VALİLİĞİ: CESEDE RASTLANMADI



Uludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürerken saat 19.30'da Küreklidere Bölgesi'nde bir ceset bulunduğu iddia edildi. Ancak bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı. Bursa Valiliği ve AFAD görevlileri, herhangi bir cesede rastlanmadığını, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.



İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırmasıyla kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

