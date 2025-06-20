Bursa ve Balıkesir'de orman yangınları
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına da müdahale ediliyor.
Bursa'da orman ve Balıkesir'de zeytinlikte çıkan yangınlara müdahale ediliyor.
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Demirboğa Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 41 personel, 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeriyle yangına müdahale ediyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Mutluköy Mahallesi Kilistepe mevkisindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
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