Bursa ve Eskişehir'de orman yangını

Bursa ve Eskişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa'nın Şükriye Mahallesi ile Belenoluk mevkisi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Şükriye Mahallesi ile Belenoluk mevkisi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine kısa sürede Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangına 12 helikopter, 5 uçak, 11 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, dozer, greyder, komuta aracı ve 150 personelle müdahale edildi.



Yerleşim yerinden uzak bir mevkide etkili olan yangın, büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

ESKİŞEHİR'DE ORMAN YANGINI



Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi, Akhisar Mahallesi civarında Afyonkarahisar il sınırı yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 7 arazöz ile ekipler sevk edildi.



Söndürme çalışmasına havadan helikopterle destek veriliyor.



Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu alanda alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.