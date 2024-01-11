Bursa ve İzmir’deki saldırılar için 37 kez müebbet talebi

DOSYALAR BİRLEŞTİ



Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.



İddianamede, MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu hakkında, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak suçlarından, 7 sanık hakkında ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından cezalandırılmaları istendi.



İddianame, İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.



Davanın ocak ayında görülen duruşmasında, Gündoğdu hariç diğer tutuklu sanıklar tahliye edildi. Öte yandan Gündoğdu’nun Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davası da mevcut davayla birleştirildi.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Gündoğdu SEGBİS ile katıldı.



Avukatların taleplerinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Cebrail Gündoğdu’nun Bursa ve İzmir’deki terör saldırılarıyla ilgili olarak toplamda 37 kez müebbet, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapsi istendi.



Cumhuriyet savcısı ayrıca diğer 7 sanık hakkında da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları talep etti.