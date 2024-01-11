Bursa ve İzmir’deki saldırılar için 37 kez müebbet talebi

Bursa ve İzmir’de cezaevi araçlarına yapılan bombalı saldırıların faili olduğu suçlamasıyla yargılanan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu ile ona yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan 7 kişi hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, sanık Gündoğdu hakkında 4’ü ağırlaştırılmış, 37 kez müebbet ile 30 yıla kadar hapis cezası istedi.

Bursa ve İzmir’deki saldırılar için 37 kez müebbet talebi

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ve ’de cezaevi araçlarına yönelik gerçekleştirilen eylemlerine ilişkin yargılamada, savcı mütalaasını açıkladı.

Bursa’da geçen yıl 20 Nisan günü infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in şehit olduğu, 23 kişinin de yaralandığı saldırının faillerinden “Emre Zafir” kod adlı Cebrail Gündoğdu’nun, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Gündoğdu’nun İzmir’in Bergama, ardından Dikili, Çiğli ve en son Menemen ilçelerinde örgütün hücre evlerinde kaldığı saptandı. Operasyonla Menemen’de yakalanan Gündoğdu’nun, Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017 tarihinde 10 kişinin yaralandığı cezaevi aracına düzenlenen bombalı saldırının da faili olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında Bursa’daki eylemde Gündoğdu'ya yardım ettikleri gerekçesiyle 7 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dilara K., Rana İ., Tuğba E. ve Kazım Ö. tutuklanırken, Umut Ö., Doğan Ö. ve Sertif S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa ve İzmir’deki saldırılar için 37 kez müebbet talebi - 1

DOSYALAR BİRLEŞTİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede, MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu hakkında, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak suçlarından, 7 sanık hakkında ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından cezalandırılmaları istendi.

İddianame, İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Davanın ocak ayında görülen duruşmasında, Gündoğdu hariç diğer tutuklu sanıklar tahliye edildi. Öte yandan Gündoğdu’nun Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davası da mevcut davayla birleştirildi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Gündoğdu SEGBİS ile katıldı.

Avukatların taleplerinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Cebrail Gündoğdu’nun Bursa ve İzmir’deki terör saldırılarıyla ilgili olarak toplamda 37 kez müebbet, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapsi istendi.

Cumhuriyet savcısı ayrıca diğer 7 sanık hakkında da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları talep etti.

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