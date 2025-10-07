Bursa-Yalova yolunda TIR'da yangın

Bursa-Yalova karayolunda bir TIR'da yangın çıktı.

Olay saat 13.15 sıralarında yoldaki Dürdane yokuşu mevkisinde meydana geldi.

Bursa'dan Yalova yönüne giden TIR'ın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekti ve ilk olarak alevlere kendi imkanları ile müdahale etmek istedi.

ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

TIR'ın motor bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüyünce alevler ön kısmını sardı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevlere teslim olan TIR'ın bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.