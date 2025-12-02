Bursa'da 1 milyon 200 bin liralık tiny house'u çaldılar
02.12.2025 12:41
Anadolu Ajansı
AA
Bursa'nın Mudanya ilçesinde tiny house olarak bilinen 1 milyon 200 bin lira değerindeki taşınabilir evi çalan şüpheli gözaltına alındı.
Mudanya'nın Eğerce Mahallesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
M.E.'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir ev çalındı.
M.E.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. 8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi.
Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.