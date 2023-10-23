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Bursa'da 10 katlı apartmanda yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki 10 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da 10 katlı apartmanda yangın

'nın Yıldırım ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü, evlerinde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Davutdede Mahallesi'nde 60 dairenin bulunduğu apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 11 itfaiye aracı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri, balkonlara çıkarak yardım bekledi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, biri çocuk 6 kişiyi araç merdivenleriyle binadan tahliye etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bazı evlerde hasar oluştu.

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