Bursa'da 10 katlı iş hanında yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 10 katlı iş hanının çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken iş hanında maddi hasar oluştu.

Bursa'da 10 katlı iş hanında yangın

'nın Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki 10 katlı iş hanının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, iş hanı önündeki caddede, trafik güvenliğini aldı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

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