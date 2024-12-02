Bursa'da 10 katlı iş hanında yangın
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 10 katlı iş hanının çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken iş hanında maddi hasar oluştu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki 10 katlı iş hanının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, iş hanı önündeki caddede, trafik güvenliğini aldı.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.
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