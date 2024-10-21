Bursa'da 1140 litre etil alkol ele geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1140 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 1140 litre etil alkol ele geçirildi

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Alipaia Mahallesi"nde bir adreste kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmaların ardından adrese düzenlenen operasyonda, koliler içerisinde 1140 litre etil alkol ele geçirildi.

Polis, kaçak alkol imalatı yaptıkları iddiasıyla U.G. ve D.G'yi gözaltına aldı.

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