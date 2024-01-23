Bursa’da 14 ve 11 yaşındaki iki kardeş kayıp

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Mehmet İhsan Türksever’in çocukları 14 yaşındaki Uğur ve 11 yaşındaki Çektar’dan dün öğle saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Polis iki kardeşin bulunması için çalışma başlattı.

Bursa’da 14 ve 11 yaşındaki iki kardeş kayıp

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’da 14 ve 11 yaşındaki iki kardeşten haber alınamıyor.

Türksever ailesinin 3 çocuğundan, ortaokula giden Uğur ve Çektar Türksever, dün saat 13.30 sıralarında Çamlıkebir Mahallesi’ndeki evlerinden ayrıldı.

Çocuklar geri dönmezken, baba Mehmet İhsan Türksever, hayatlarından endişe ettiğini belirterek, polis merkezine gitti.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp bir gün sonra geri dönen Uğur ve Çektar Türksever kardeşleri arıyor.

Güvenlik kameralarını izleyen polis, Uğur ve Çektar kardeşlerin gidebilecekleri yerleri araştırıyor.

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