Bursa'da 15 kişi mantardan zehirlendi

Bursa'da yedikleri mantardan zehirlenen 15 kişi hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınanlar arasında oyuncu Burak Bozdağ'ın da olduğu öğrenildi.

Bursa'da 15 kişi mantardan zehirlendi

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’da oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik aile akşam yemediğinde yedikleri mantardan zehirlendi. Çevredeki hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.

Erzurumlu Mümessil, Zerk ve Bordo Bereliler Afrin gibi filmlerde oyunculuk yapan 43 yaşındaki Burak Bozdağ, ailesiyle birlikte Osmangazi ilçesine bağlı Ovakça Mahallesi'nde oturan akrabalarının evine gitti.

Bursa'da 15 kişi mantardan zehirlendi - 1 Mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 15 kişi arasında oyuncu Burak Bozdağ da yer alıyor

Akşam yemeğinde buluşan aile bireylerinde yedikleri mantarın ardından kusma ve üşüme şikayetleri görüldü.

Zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 15 kişi tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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