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Bursa'da 19 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'da kaçak yabancı işçi çalıştırdığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda, Suriye ve Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bursa'da 19 kaçak göçmen yakalandı

'da polis ekipleri, yasa dışı yollarla 'ye gelen kaçak göçmenlerin kentte barındırıldığını belirledi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından, göçmenlerin izinsiz olarak çalıştırıldığı iş yerini tespit edip operasyon düzenledi.

Kaçak göçmenlere iş yerinde kalacak yer temin eden A.Ş. ile G.K. de gözaltına alındı.

Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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