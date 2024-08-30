Bursa'da 2 aylık bebeğin şüpheli ölümü

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde iddiaya göre, anne F.Y. 2 aylık erkek bebeği Usame Y.'yi emzirdikten sonra odadan çıktı.

Kısa bir sonra odaya gelen F.Y., bebeğinin nefes almadığını fark etti. Aile kendi araçlarıyla bebeklerini hastaneye götürdü.

2 aylık Usame Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acılı aile haberi alır almaz gözyaşlarına boğuldu.

Bebeğin kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporunun ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

