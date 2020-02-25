Bursa'da 2 bin 500 yıllık surlara ev

Bursa'da Osmanlı döneminde hapishane olarak kullanılan tarihi Zindan Kapı'nın surlarına yapılan evler, tarihi dokuyu tahrip etti.

2 bin 500 yıllık geçmişi olan Zindan Kapı, Osmanlı Devleti döneminde Uludağ eteklerine açılan kapı konumundaydı.

Zamanla surların bazı bölümleri yıkıldı. Surun içine ve üzerine ev inşa edenler oldu.

Üç kule ve kuleleri birbirine bağlayan duvarlar ile zindanların bulunduğu bölümden oluşan tarihi zindan kapı tahrip oldu.

BELEDİYEDEN RESTORASYON ÇALIŞMASI

Osmangazi Belediyesi tahrip olan surlar için restorasyon çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında, Zinda Kapı tamir edilirken Osmanlı'dan kalan hapishane kapıları da tek tek ortaya çıkmaya başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sezai Sevim, tepki çeken durumla ilgili açıklama yaptı.

"Uzun yıllar boyunca surlara ihtiyaç duyulmayınca insanlar kapı açmışlar, delik açmışlar, ev yapmışlar. Yaşam alanlarını oluşturmuşlar. Bugünkü hal ortaya çıkmış" diyen Sevim, şöyle devam etti:

"Bu evlerin yapıldığı dönemler, Osmanlı Devleti'nin son dönemleridir. Devletin gücünün azaldığı, cephelerde savaşların arttığı, Balkanlardan göçmen geldiği dönemlerdir. Bu insanlara ev yapmak zorundasınız. Buna bağlı olarak o dönemlerde insanlar mecburen kendilerine mekan üretmek için bu şekilde düzenlemişler. O düzenlemenin sonuçları bunlar."