Bursa'da 2 çocuk babası adam apartmanda ölü bulundu

Fatura kesmeye gelen operatör, girdiği apartmanda hareketsiz yatan kişiyi görüp polisi aradı. 2 çocuk babası adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'da 2 çocuk babası adam apartmanda ölü bulundu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 12. Akın Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğalgaz sayaçlarını okumak ve fatura kesmek için binaya giren operatör, 2. kata çıktığı esnada kanlar içinde yerde yatan bir kişiyi gördü. Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve ekibi sevk edildi. Apartmana giren sağlık ekipleri, 54 yaşındaki 2 çocuk babası tekstil işçisi Ayhan Ata'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İki gündür kendisinden haber alınamadığı öğrenilen adamın, merdivenden düşmüş olabileceği değerlendiriliyor. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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