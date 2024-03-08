Bursa'da 2 katlı bina alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Safir Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2'nci katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen Sevim S. (81) ile Kenan U. (18) ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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