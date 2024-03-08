Bursa'da 2 katlı bina alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Safir Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2'nci katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.