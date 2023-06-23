Bursa'da 2 kişinin öldüğü asansör kazasında firma sahibi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir binanın dışına yapılan seyyar asansörün halatının kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan asansör firması sahibi tutuklandı.

Bursa'da 2 kişinin öldüğü asansör kazasında firma sahibi tutuklandı
Taziye evinde korkunç kaza | Asansörün halatı koptu

Taziye evinde korkunç kaza | Asansörün halatı koptu

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Kanserden yaşamını yitiren yakınları için Eşref Dinçer Mahallesi Yeni Bahar Sokak'taki bir apartmana taziyeye gelen Fatma Çelik, Müjgan Çelik, Kerime Giderayak ve Safura Kader, hasta yakınları için tasarlanan ve binanın dış kısmına montajı yapılan seyyar asansöre bindi.

Üçüncü katta halatı koparak zemine düşen asansördeki 4 kişi yaralandı.

Bu kişilerin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da 2 kişinin öldüğü asansör kazasında firma sahibi tutuklandı - 1

FİRMA SAHİBİ TUTUKLANDI

Vücudunda kırıklar olan yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelere rağmen Fatma Çelik ve Safura Kader kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi.

Ayrıca halatı kopan seyyar asansörle ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan asansör firmasının sahibi G.A. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.A. çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

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