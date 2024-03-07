Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da virajda sürücüsü şerit değiştirdiği öne sürülen otomobil ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

'nın İnegöl ilçesi Çavuşköy Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında Çavuşköy'den ilçe merkezine seyreden Metehan A. (23) yönetimindeki 16 AYB 485 plakalı otomobil, iddiaya göre, karşı yönden gelen ve virajda şerit değiştiren Ercan Ö.'nün (23) kullandığı 16 BFY 250 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 16 AYB 485 plakalı otomobildeki Mutullah S. (64) ve Hamide S. (63), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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