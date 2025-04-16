Bursa'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı:1'i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. C.G. (35) idaresindeki 16 EFL 61 plakalı TIR ile H.K.'nin (46) kullandığı 34 FLV 063 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle C.G., sürücü kabininde sıkışırken, ihbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.G., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılırken, yaralı 2 sürücü ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. C.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.