Bursa'da 3 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 14.49'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa'da 3 büyüklüğünde deprem

Bursa'da oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; 3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gemlik ilçesi.

Saat 14.49'da 12,1 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan yok.

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