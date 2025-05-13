Bursa'da 3 büyüklüğünde deprem

Bursa'da deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; 3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gemlik ilçesi.

Saat 14.49'da 12,1 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan yok.

