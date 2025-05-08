Bursa'da 3 çocuğunu öldürmüştü! Olay yerine bıraktığı not ortaya çıktı

Nilüfer ilçesinde geçen yıl 29 Mayıs'ta emniyet binasına giderek 3 çocuğunu öldürdüğünü itiraf eden Murat K. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Evde yapılan incelemede, öldürülen çocukların yanında notlar bulunduğu belirtilen iddianamede, notların detaylarına yer verildi. NOTLAR İDDİANAMEDE YER ALDI Sanığın çocuklarını evde öldürdüğü yeri noktasal olarak belirttiği notlarının yanı sıra "Benim hiç psikolojik problemim yoktu. İftira ata ata bozdular." yazılı notu da iddianamede yer aldı.

OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ



Tutuklu sanık Murat K, ifadesinde, ailevi sorunlar nedeniyle çocuklarını bir süre göremediğini iddia etti. Eşiyle boşanma aşamasında olduklarını belirten sanık, bir süre sonra eşinin rızasıyla çocukları alarak Erzurum'dan Bursa'ya döndüğünü, olay günü çocuklarıyla kahvaltı yaptıklarını ve olay anını hatırlamadığını ifade etti.



İddianamede, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin düzenlediği raporda Murat K'nin akıl hastalığının bulunmadığı, bu fiillere karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiği vurgulandı.



Cumhuriyet savcısı, sanığın "altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.



Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.