Bursa'da 3 kişinin öldüğü otobüs kazasının nedeni belli oldu

Çanakkale'den geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün Bursa’nın İnegöl ilçesinde devrilmesi sonucu ikisi öğrenci 3 kişinin öldüğü kazanın nedeni belli oldu.
İnegöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi, kaza yerinde ve otobüste incelemede bulundu.
Rapora göre, otobüste herhangi bir mekanik arıza olmadığı, kazanın sürücü hatası yüzünden meydana geldiği açıklandı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen 06 BFV 850 plakalı, Metropol Turizm'e ait tur otobüsü, Bursa'nın İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde önceki gün bariyere çarparak devrilmişti. Kazada sürücü ile iki öğrenci hayatını kaybetmiş, 44 kişi yaralanmıştı.