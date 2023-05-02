Bursa'da 3 kişinin öldüğü otobüs kazasının nedeni belli oldu

Rapora göre, otobüste herhangi bir mekanik arıza olmadığı, kazanın sürücü hatası yüzünden meydana geldiği açıklandı.



Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



NE OLMUŞTU?



Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen 06 BFV 850 plakalı, Metropol Turizm'e ait tur otobüsü, Bursa'nın İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde önceki gün bariyere çarparak devrilmişti. Kazada sürücü ile iki öğrenci hayatını kaybetmiş, 44 kişi yaralanmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin