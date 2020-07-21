Bursa'da 3 kişiye 18 bin TL 'drift' cezası

Merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Akasya Caddesi’nde toplanan bir grup otomobil sürücüsü, yolu trafiği kapattı. İki sürücü, 16 KG 313 plakalı ve bir plakasız olmak üzere otomobilleriyle yolda ‘drift’ yaptı. Görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü sivil ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, sürücülerin kimliği, bir aracın plakası incelenerek, belirlendi.

16 KG 313 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘drift yapmak’ suçundan 6 bin 141 TL ceza kesilirken, ehliyetine 2 ay sürekle el konulup, otomobil de 2 ay trafikten menedildi. Diğer ‘drift’ yapan otomobilin sürücüsü ve otomobilin sahibine ise toplamda 12 bin 315 TL ceza kesildi.