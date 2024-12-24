Bursa'da 35 turisti taşıyan midibüs alev alev yandı

Olay, saat 21.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Gemlik Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'a giden İ.Ç (41), yönetimindeki turistlerin bulunduğu midibüsün motor bölünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı emniyet şeridinde çekip yolcuları tahliye etti. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı.



Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın söndürülürken, midibüs kullanılamaz hale geldi.



Olaydan yara almadan kurtulan yolcular ise firmanın kendilerine tahsis ettiği bir başka araçla İstanbul’a götürüldü.

