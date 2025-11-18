Bursa'da 4 genç midyeden zehirlendi

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Tophane mevkiinde iddiaya göre, dün Yenişehir'den gelen M.U. (24), Y.T. (20), M.T. (19) ve A.T (16) çarşıda gezdikten sonra midye yedi. Gençler daha sonra, otobüse binerek Yenişehir'e döndü. 4 arkadaş, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle ailelerinin yardımıyla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Zehirlendikleri anlaşılan ve tedavi altına alınan gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.