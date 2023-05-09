Bursa'da 4 katlı metruk bina çöktü

SON DAKİKA HABERİ: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kullanılmayan 4 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında biri olmasına karşın arama çalışmalarına başladı.

Bursa'da 4 katlı metruk bina çöktü
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'nın Yıldırım ilçesinde kontrollü olarak yıkılan binanın caddeye devrilmesinin ardından enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlatıldı.

Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde ekipler, Ömer Korkmaz'a ait 4 katlı eski binanın yıkımı için belediyeden alınan izinle çalışma yürüttü.

Bu sırada yıkılan 4 katlı binanın enkazı caddeye devrildi. Yıkılmanın etkisiyle bir ağaç, otomobilin üzerine düştü. Olayda 3 otomobil zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekibi sevk edildi.

AFAD ekipleri, binanın altında kalan kişi ya da kişiler olabileceği ihtimaline karşı dedektör köpekle arama çalışması başlattı.

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