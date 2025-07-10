Bursa'da 4 katlı tekstil mağazasında yangın: Ekiplere bıçakla saldırdı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 4 katlı tekstil mağazasının çatısında yangın çıktı. Yangın söndürülürken, iş yeri sahibi olduğu iddia edilen kişi itfaiye ekiplerine bıçakla saldırdı.
Osmangazi ilçesi Anadolu Mahallesi Yoncalı Caddesi’ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatı katında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangının alt katlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcarken, çevredekiler de atölyenin alt katında bulunan tekstil ürünlerini dışarı çıkardı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması ile söndürüldü.
İTFAİYE EKİPLERİNE BIÇAKLI SALDIRI
Öte yandan iş yeri sahibi olduğu iddia edilen kişi, soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine bıçakla saldırdı. Arbedeye müdahale eden polis, saldırganı biber gazıyla etkisiz hale getirdi.
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