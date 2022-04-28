Bursa'da 4 yavru kedi, boğazları ve karınları kesilmiş olarak bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sitede, kedilerin yiyecek ihtiyacını eşi ve birkaç komşusu ile gönüllü üstlenen Fatma Sarı, 4 yavrunun eksik olduğunu fark edip, aramaya başladı.

Sarı ve hayvanseverlerin arama çalışması sürerken, site yöneticisi yavru kedileri boğazı kesilmiş halde apartmanın bodrum katında bulduğunu söyledi. 1,5 aylık yavruların boğazı ve karnı kesilmiş, kafalarının da ezilmiş olduğunu gören hayvanseverler gözyaşlarına hakim olamadı.

Şüphelilerin bulunması için polise başvuracaklarını belirten hayvanseverler, savcılığa da suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Adrese gelen polis ekipleri, kedileri kesen kişinin kimliğini araştırıyor.



"KEDİLERDEN RAHATSIZ OLAN ÇOK İNSAN VARDI"



Yavru kedileri gece saatlerine kadar ağlayarak aradıklarını belirten Fatma Sarı, “Kedilerin kaybolduğunu perşembe günü anne kedinin sürekli merdivenleri çıkıp inmesi ve ağlamasıyla fark ettik. Cuma günü yöneticimiz C. Blok apartmanın arkasındaki kapıyı açıyor ve kan izlerini görüyor. Merdivenlerin altında yavru 4 kediyi boğazı kesilerek, bir tanesinin de kafası ezilerek öldürülmüş halde, yan yana dizilip üzerleri çuvalla örtülmüş olarak buluyor" dedi.

4 kedi apartmanın bodrum katında boğazları kesilmiş olarak bulundu.

Kedilerden rahatsız olanların olduğunu söyleyen Sarı, "Yan bloktan ve çeşitli katlardan ellerinde kedi pislikleriyle benim kapıma kadar geliyorlardı kavga etmek için. Zabıtalar da geldi, apartmana yazı asıldı kedi beslenmesin diye. Burada 3-4 kişidir kedi seven, başka hayvansever yok” diye konuştu.



"YÖNETİCİMİZ POLİSE İFADE VERDİ"



Olayın peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Sarı, “Yöneticimiz o gün polise ifade vererek şikayetçi olmuş, ayrıca biz de birkaç kişi toplanıp yine şikayetçi olacağız bunun üstü örtülmesin diye. Daha 1,5 aylık yavrular, bunları o halde gördüğünüzü düşünün. Bunu yapan yarın çocuğa, kadına, insana ne yapmaz. Hayvan dernekleriyle birlikte sosyal medyada canlı yayınlar yaptık inşallah bir sonuç alacağız” ifadelerini kullandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

HASTANEYE GİREMEDEN OTOMOBİLDE DOĞUM YAPTI