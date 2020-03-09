Bursa'da 400 yıllık çınar ağacını yine yaktılar

Bursa'nın İnegöl ilçesi 400 yıllık tarihi çınar ikinci kez yakıldı.



İlçeye bağlı Hacıkara Mahallesi'nde bir tarlanın içinde yükselen, yaklaşık 400 yıllık çınar ağacı, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kökünden ateşe verildi. Yaklaşık 400 yıllık olan 3 metre genişliğinde, 15 metre uzunluğundaki ağacın yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

TEKRAR DUMANLAR YÜKSELDİ



Dün akşam saatlerinde alevleri söndürülen çınar ağacının, bu kez sabah saatlerinde iç kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine bölge halkı, traktörlerin arkasına bağladıkları su pompalarıyla müdahale ederek, küçük çaplı alevleri söndürdü.



BELEDİYE EKİPLERİ İNCELEMEDE BULUNDU



İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yanan çınar ağacında incelemelerde bulundu. Gövde kısmının iç tarafı tamamen yanan çınar ağacının kesilip kesilmeyeceği, yapılan incelemelerden sonra belli olacak.



'AĞAÇ ŞU AN TEHLİKE SAÇIYOR'



Yangının nasıl çıktığını anlamadıklarını söyleyen Hacıkara Köyü Muhtarı Kamettin Kayıhan, "Komşular ağaçtan alevlerin çıktığını fark etti. Hemen itfaiye çağırdılar. Yangın akşam saatlerinde söndürüldü fakat gece saatlerinde ağaç tekrar yanmaya başladı. Saat 12.00'de biz tekrar itfaiye çağırdık. Yine yangın söndürüldü fakat saat 9.00'da ağaç tekrar yanmaya başladı. Ben 65 yaşındayım, 65 senedir ağaç böyle duruyor. Ağacı kesmemiz lazım. Şu an tehlike saçıyor. Çocuklar burada oyun oynuyor, hayvanlar geçiyor. Ağaç iç kısımdan yandığı için söndürülemiyor. Rüzgarda devrilme tehlikesi var. O yüzden belediye yetkilileri inceleme yaptıktan sonra ağaç kesilecektir diye düşünüyorum" dedi.

