Bursa'da 5 araçlık zincirleme kaza

Bursa-Ankara karayolu üzeri Yeniceköprülü kavşağı mevkisinde İnegöl'den, Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Muhammed M. (69) idaresindeki otomobil, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Naim A. (40) yönetimindeki otomobile çarptı.



Çarpmanın etkisiyle hızlanan Naim A.’nın kullandığı otomobil önünde bulunan Gürsel P. (42) idaresindeki araca çarptı. Kaza yapan bu araçlara Hasan Ö. (45) yönetimindeki otomobil ile çarptı.



Zincirleme kazada Muhammed M. ve araçta bulunan yolcular Mine M. (68) ile Sevginur Ş. (58) yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası bir kazaya karşı çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.