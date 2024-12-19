Bursa'da 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen "Çengel-12" operasyonunda 5 Bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildiğini açıkladı. Sahte içki üretimi yapan 2 kişi tutuklandı.



Operasyonda 5 bin 740 şişe sahte alkol, 450 adet sahte bandrol ve 160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerdinden yaptığı açıklama şu şekilde:



"Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonlarında;



5 bin 740 şişe sahte alkol,

450 adet sahte bandrol ve

160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildi.



Operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."