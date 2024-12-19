Bursa'da 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi
Bursa'da 5 Bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkolü ürettikleri tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen "Çengel-12" operasyonunda 5 Bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildiğini açıkladı. Sahte içki üretimi yapan 2 kişi tutuklandı.
Operasyonda 5 bin 740 şişe sahte alkol, 450 adet sahte bandrol ve 160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerdinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonlarında;
5 bin 740 şişe sahte alkol,
450 adet sahte bandrol ve
160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildi.
Operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."
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