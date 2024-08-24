Bursa'da 5 kaçak yapı yıkıldı

Bursa'da kaçak olduğu belirlenen 3 iş yeri ile 2 inşaat halindeki yapı, belediyeye bağlı ekipler tarafından yıkıldı.

Bursa'da 5 kaçak yapı yıkıldı

'da Yıldırım Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından Hacivat Mahallesi’nde kaçak ve depreme dayanıksız olduğunu tespit edilen 3 iş yeri ile 2 inşaat halindeki yapı hakkında yıkım kararı alındı.

Demir profil malzemeden inşa edilen yapıların yıkımı, ekipler tarafından kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Yıkımlarda, iş makinesi ve demir kesme aleti kullanıldı. Yıldırım Belediyesi'nin zabıta ekipleri, yıkım işlemleri sırasında bölgede hazır bulundu.

Çevik kuvvet polisleri ve TOMA'nın da bulunduğu yıkımlarda ekipler, geniş güvenlik önemi aldı.

Yıkımlarda herhangi bir sorun yaşanmazken, tepki gösterenler ise polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Tartıştığı eşini döverek öldürdü

Tartıştığı eşini döverek öldürdü

Ağaç budarken feci ölüm

Ağaç budarken feci ölüm

İzmir Körfezi’ndeki balık ölümlerine inceleme

İzmir Körfezi’ndeki balık ölümlerine inceleme

ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihi EGM duyurdu

ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihi EGM duyurdu

Edirne'ye içme suyu sağlayan baraj alarm veriyor

Edirne'ye içme suyu sağlayan baraj alarm veriyor

İki il için gök gürültülü sağanak uyarısı

İki il için gök gürültülü sağanak uyarısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...