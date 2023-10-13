Bursa'da 500 milyon liralık arazi vurgunu | Köylülerin ev ve arazilerine çöktüler

Bursa'da yaklaşık 80 kişiyi kandıran çetenin köylülerin mallarını kendi üzerlerine geçirdiği bu yolla 500 milyon lira değerinde ev ve araziye çöktüğü iddia edildi.



15 kişiden oluşan şüpheli bir grup kendilerini emlakçı olarak tanıtıp farklı farklı köylerden arsa veya ev sahibi olan yaşlı insanları buldu. Birbiriyle bağlantılı oldukları iddia edilen şüpheliler, farklı köylerden tespit ettikleri yaşlı insanlara kendilerini emlakçı olarak tanıtıp lüks marka otomobiller ile gezdirip lüks yerlerde konaklattı.



SATIŞ YAPARAK ELDEN ÇIKARDILAR



Yaklaşık 80 kişiyi, “Arsanı veya konutunu bize ver, para hazır.” diyerek güven sağlayan çete üyeleri, noterde atılan imzaların sonrasında kayıplara karıştı.

Dolandırılan 80 kişiden yaklaşık 500 milyon lira vurgun yapan sahte emlakçılar, kandırarak aldıkları arazi ve evleri ise kısa sürede 3. kişilerin üzerine satışlarını yaparak ellerinden çıkardılar.

Kendilerine ulaşmaya çalışan kişileri ise tehdit eden çete üyeleri, birçok insanı evinden ederken şüphelilerden bazılarının 2012 yılında yapılan "Çekirge" operasyonunda yakalandığı 63 sene ile yargılanıp serbest kaldığı öğrenildi.

Mağdur aileler kendilerini dolandıran kişilerden şikayetçi oldu.

