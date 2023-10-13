Bursa'da 500 milyon liralık arazi vurgunu | Köylülerin ev ve arazilerine çöktüler

Bursa'da yaklaşık 80 kişiyi kandıran çetenin köylülerin mallarını kendi üzerlerine geçirdiği bu yolla 500 milyon lira değerinde ev ve araziye çöktüğü iddia edildi.
15 kişiden oluşan şüpheli bir grup kendilerini emlakçı olarak tanıtıp farklı farklı köylerden arsa veya ev sahibi olan yaşlı insanları buldu. Birbiriyle bağlantılı oldukları iddia edilen şüpheliler, farklı köylerden tespit ettikleri yaşlı insanlara kendilerini emlakçı olarak tanıtıp lüks marka otomobiller ile gezdirip lüks yerlerde konaklattı.
SATIŞ YAPARAK ELDEN ÇIKARDILAR
Yaklaşık 80 kişiyi, “Arsanı veya konutunu bize ver, para hazır.” diyerek güven sağlayan çete üyeleri, noterde atılan imzaların sonrasında kayıplara karıştı.
Dolandırılan 80 kişiden yaklaşık 500 milyon lira vurgun yapan sahte emlakçılar, kandırarak aldıkları arazi ve evleri ise kısa sürede 3. kişilerin üzerine satışlarını yaparak ellerinden çıkardılar.
Kendilerine ulaşmaya çalışan kişileri ise tehdit eden çete üyeleri, birçok insanı evinden ederken şüphelilerden bazılarının 2012 yılında yapılan "Çekirge" operasyonunda yakalandığı 63 sene ile yargılanıp serbest kaldığı öğrenildi.
Mağdur aileler kendilerini dolandıran kişilerden şikayetçi oldu.
"60 YIL CEZA ALAN BENİ DOLANDIRDI"
14 milyon liralık arazisini kaybeden İbrahim Kıran, Engin Elgün isimli kişinin geldiğini "Cadde üzerinde satılık yer arıyoruz, satar mısın" dediğini dile getirdi.
"Sürekli gelip gittiler. Bana ‘Ben Kadir Topbaş’ın yeğeniyim’, ‘Çok güzel yatırımcılar var’, 'İstediğin parayı verirler' diyerek beni kandırdı. Ercan Özdemir adlı şahıs geldi. O da ‘İstanbul'da iş adamı V.K.'nin yeğeniyim ben’ dedi. ‘Biz buraya buzhane yapacağız’ dedi." ifadelerini kullanan Kıran, şüphelilerin lüks araçlarla geldiğini ve konuşmalarıyla kandırdıklarını dile getirdi.
Satış olduktan sonra parasını vermediklerinden bahseden Kıran, "14 milyon 500 bin lira değeri vardı. Satıştan sonra beni tehdit etmeye başladılar. Bunlar 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmışlar. Çekirge operasyonuyla yakalanmışlar. 51 kişiyi dolandırmış Ercan Özdemir isimli şahıs 60 yıl ceza almış. Dosyası hâlen Yargıtay'da. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." diye konuştu.
Dolandırıcıların kendilerini iş insanı olarak tanıttıklarını iddia eden Evren Öztürk, "Bunların komple şebeke olduğunu düşünüyoruz. Engin Elgün isimli şahıs 'emlakçıyım' diyerek bizleri dolandırıyor. Köy köy dolaşarak kendilerine kurban arıyorlar. Önce güven kazanıyorlar, daha sonra dolandırıyorlar." dedi.
Bursa’da tamamı köylüler olmak üzere yüz kişinin dolandırıldığını dile getiren Öztürk, "Üzerlerinde 30’ar tane yer olduğunu düşünürsek 500 milyon lira gibi dolandırıcılık söz konusu." diye konuştu.
Mağdurlar Cumhuriyet Savcılığı'na müracat ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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